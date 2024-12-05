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رئيس الوزراء يعلن تخصيص منحة مالية للمتطوعين الذين يتعرضون لحوادث أثناء أداء واجبهم


أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، تخصيص منحة مالية للمتطوعين الذين يتعرضون لحوادث أثناء أداء واجبهم، مؤكدا ان مجلس الوزراء أصدر قراراً بمنح أولوية ونقاط مفاضلة في الترشيحات للدورات التطويرية، ومنح الإجازات الدراسية لأصحاب الأعمال التطوعية، حيث ذكر السوداني في كلمة له خلال احتفالية اليوم العالمي للعمل التطوعي، التي أقيمت في العاصمة بغداد ونقلها مكتبه الإعلامي، إن "العراق من أوائل بلدان العالم بالعمل التطوعي، والعالم يرى كرم وتسابق العراقيين، بدءاً من التطوع من أجل الوطن في كل التحديات، ولتأدية واجب الخدمة في الزيارات المليونية".

وأضاف السوداني، "لا ننسى تداعيات الحرب ضد داعش ونزوح أكثر من 5 ملايين مواطن، وكان الجهد الأساسي لاستيعاب هذا العدد وخدمته هو جهد المواطن المتطوع"، مؤكدا ان "العمل التطوعي حاضر في جميع المحطات، وخلال جائحة كورونا كانت الحالة التطوعية حاضرة في كل مكان".

ولفت رئيس الوزراء الى ان "العمل التطوعي اليوم في كل المفاصل، ومقابل كل جهد حكومي هناك جهد مساند للتطوع، ومن المهم أن نؤسس كدولة على هذه الجهود لبناء بلدنا ومواجهة التحديات"، مشيرا الى ان "التطوع ليس للعمل الخيري والحالات الاستثنائية فحسب، إنما مطلوب العمل في الجانب البيئي وتحدياته الخطرة التي توازي تحديات الإرهاب".

كما أشار، "لدينا حاجة للجهد التطوعي، والجهود الحكومية لوحدها لا تكفي لمواجهة التغيرات البيئية، وان كل الظواهر الخطيرة في المجتمع تستلزم العمل التطوعي، وأولها المخدرات واخطارها واستهدافها للشباب".

وبيّن السوداني، أن "هناك عمل ممنهج يستهدف نشر المخدرات في المدارس، وهناك حاجة إلى عمل مجتمعي وتطوعي، ونحتاج إلى جهد التطوع في تعزيز وحدة الصف الوطني، وإشاعة الخطاب الوطني".

كذلك أوضح بأن "الحكومة تدرك أهمية العمل التطوعي، وقد اصدرت العام الماضي عدداً من المقررات الداعمة لنشاط التطوع".

وتابع السوداني قائلا "وجهنا وزارات ومؤسسات الدولة بتقديم الدعم والاستجابة للمتطوعين، وهناك متابعة حثيثة لتطبيق هذه التوجيهات، وكل مؤسسات الدولة ملزمة بتقديم الدعم لفرق العمل التطوعي".

وأضاف ان "حكومتنا وفرت الدعم لنشاطات الفرق التطوعية والعمل التطوعي تقديراً لأعمالهم المهمة، وخصصنا منحة مالية للمتطوعين الذين يتعرضون لحوادث أثناء أداء واجبهم التطوعي، بجانب تقديم جوائز وطنية سنوية، والاحتفاء باليوم الوطني للمتطوع العراقي"، كما ان "مجلس الوزراء أصدر قراراً بمنح أولوية ونقاط مفاضلة في الترشيحات للدورات التطويرية، ومنح الإجازات الدراسية لأصحاب الأعمال التطوعية".

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