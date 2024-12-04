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وزارة النقل تعترض على قرار جعل مطار البصرة تابعا للحكومة المحلية


أبدت وزارة النقل، اليوم الأربعاء (4 كانون الأول 2024)، استغرابها من تصويت مجلس محافظة البصرة على جعل إدارة مطار البصرة الدولي تابعة للحكومة المحلية، مؤكدة ان هذا القرار مخالف للقانون.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، أن "الوزارة هي الجهة الوحيدة التي اسند اليها القانون ادارة المطارات والملاحة الجوية، باعتبارها مهمة حكومية اتحادية من مهام السلطة المركزية".

وأضاف ان "مطارات بغداد والبصرة، ونينوى والناصرية (قيد الانشاء) الدولية تعد مطارات اتحادية، اما المطارات الخاضعة لإدارة المحافظات فهي المطارات التي استحدثت وأسست استنادًا لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل بموجب عقود استثمارية خاصة بإنشاء هذه المطارات، التي تخضع لعقد استثماري".

ونقل بيان الوزارة عن مدير عام شركة إدارة المطارات والملاحة الجوية عباس البيضاني قوله إنّ "المطارات الدولية هي من المنشآت المهمة على الصعيد الداخلي والدولي، ويجب ان تتولى ادارتها كوادر مهنية وعلمية متخصصة وذات تدريب مهني عال، وهو ما يتوفر لدى الكوادر العاملة حاليًا في المطارات ذاتها او كوادر وزارة النقل المتخصصة في هذا المجال، للحفاظ على مستويات عالية في تقديم الخدمة للمسافرين وضمان تحقيق اعلى مستويات السلامة في عمليات النقل الجوي".

وأكد ان "مطار البصرة الدولي يعد أحد المطارات الاتحادية التي تدار من قبل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية العائدة إلى وزارة النقل، وبالتالي ليس من حق محافظة البصرة التدخل في شؤون وتشغيل مطار البصرة الدولي كما هو الحال في عدد من مطارات العراق التابعة لوزارة النقل". 

وخلص بيان الوزارة الى القول إن "موضوع ربط مطار البصرة الدولي بمحافظة البصرة غير ممكن، لأسباب قانونية، وبالتالي فان القرار مخالف لأحكام القوانين المنظمة لعمل وزارة النقل والقوانين المنظمة لعمل الطيران المدني ومنها المطارات، فضلاً عن التعليمات والأنظمة والمعايير الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية التي انضم العراق اليها بموجب اتفاقيات دولية".

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وزارة النقل تعترض على قرار جعل مطار البصرة تابعا للحكومة المحلية
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