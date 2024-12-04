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"أطباء الاسنان" تكشف حقيقة مشاركتها بمؤتمر نيويورك


نفت نقابة اطباء الاسنان في العراق، الأربعاء، مشاركتها مؤتمر نيويورك الدولي لطب الاسنان.

وقالت النقابة في بيان، "نشِر في بعض المواقع الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي صور لإحداث مؤتمر نيويورك الدولي لطب الاسنان المقام حاليا في الولايات المتحدة الامريكية، ظهر فيها اعلام الدول المشاركة في المؤتمر، وظهر علم العراق السابق مجاور لعلم الكيان الصهيوني ودونت الاخبار مشاركة الوفد العراقي في المؤتمر".

 وأضاف البيان أن "نقابة أطباء الاسنان في العراق لم تشارك في المؤتمر ولم ترسل أي وفد للمشاركة ولم توجه للنقابة أي دعوة رسمية للمشاركة ولا تعلم بموعد انعقاده". 

ولفت البيان الى أن "نقابة أطباء الاسنان في العراق تستنكر وتشجب أي فعل يسيء الى سمعة العراق وموقفه القومي تجاه القضية الفلسطينية"، موجها "رسالتنا الى وزارة الخارجية العراقية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق السياقات القانونية الدولية لالزام الجهة المنظمة للمؤتمر ببيان الأسباب المذكورة اعلاه وتقديم اعتذار رسمي الى حكومة وشعب العراق".

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