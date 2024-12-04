رئيس هيئة الحشد الشعبي يؤكد الاستعداد التام للحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية في التصدي للمجاميع الإرهابية.

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الأربعاء، الاستعداد التام للحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية في التصدي للمجاميع الإرهابية.

وقال الفياض، من محافظة نينوى (شمالي العراق)، إن "القائد العام للقوات المسلحة وجه بتوفير جميع الإمكانات لدعم القوات الأمنية التي تحرص على أمن وسلامة البلاد".

وتعهد الفياض لأبناء الشعب بأن العراق "سيبقى آمناً مستقراً"، مضيفاً: "نحن أصحاب الاختصاص في القتال ضد المجموعات الإرهابية".

وقبل أيام، أكدت وزارة الدفاع العراقية أن "مدرعات من الجيش العراقي تتحرك لإسناد الحدود من القائم جنوباً، حتى الحدود الأردنية، وذلك بعد تعزيز القاطع الشمالي غرب نينوى بالقطعات المدرعة والآلية".

بدورها، قالت وزارة الداخلية العراقية إن "الحدود العراقية مع سوريا هي الأفضل أمنياً واختراقها من الجانب السوري غير ممكن لأنها محصنة ومؤمنة".