السوداني : التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو جوهر نظامنا الديمقراطي

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني :" ان التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو جوهر نظامنا الديمقراطي ".

وقال السوداني عقب استضافته في مجلس النواب :" نؤمن بأنّ تحقيق اهداف العمل التنفيذي بحاجة الى عمل تشريعي مساند ومراقب".

واضاف :" خلال استضافتنا في مجلس النواب اليوم بناءً على طلبنا ، استعرضنا بمعية وزراء الخارجية والتخطيط والداخلية ، التدابير المتخذة لمواجهة تحديات المنطقة، و قدّمنا شرحاً موجزاً عن سير تنفيذ البرنامج الحكومي ونسب الانجاز المتحققة على مسار الاولويات الاساسية في البرنامج، و بيّنا ضرورات التعديل الوزاري، وتعديل قانون الموازنة الاتحادية العامة والحاجة الى تشريعات وقوانين للمضيّ في الانجاز".

وتقدم رئيس مجلس الوزراء بالشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس على استضافتهم له وادائهم دورَهم التشريعي والرقابي بشكل تجسد فيه الحرص والمسؤولية والوطنية