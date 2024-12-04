القضاء ومجلس الخدمة يؤكدان اهمية تفعيل افاق التعاون المشترك في توظيف الموارد البشرية

اكد رئيسا هيئة الاشراف القضائي في مجلس القضاء الاعلى القاضي ليث جبر ، و مجلس الخدمة العامة الإتحادي محمود التميمي، اهمية تفعيل آفاق التعاون المشترك في توظيف الموارد البشرية.

وذكر مجلس الخدمة في بيان:" ان الجانبين ناقشا تفعيل آفاق التعاون المُشترك بين الهيئة والمجلس في عمليات توظيف الموارد البشرية ذات الاختصاصات المختلفة والتي بإمكانها الاسهام الفاعل في ديمومة عمل دوائر القضاء بمختلف عناوينها ".

واشار رئيس هيئة الاشراف القضائي الى ضرورة دعم تجربة المجلس من قبل السلطات الثلاث ، التشريعية ، التنفيذية ، والقضائية.

من جانبه؛ أشار التميمي الى استعداد المجلس لتلبية احتياجات الهيئة من الطاقات البشرية بما يُحقق ويُساعد في تطوير الجهاز القضائي.