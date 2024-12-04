وزير التخطيط: الحكومة ستعلن النتائج النهائية للتعداد بعد الانتهاء من عمليات جمع المعلومات

اكد وزير التخطيط ،محمد تميم، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستعلن النتائج النهائية للتعداد بعد الانتهاء من عمليات جمع المعلومات.

وقال تميم بحسب بيان لمجلس النواب: إن "التعداد السكاني اعتمد على نظام رقمي واتمتة النتائج الكترونيا، حيث لاقت عملية التعداد إشادة دولية كبيرة باعتباره يهدف الى التنمية".

وأضاف، أن "الحكومة تعمل على إحصاء العراقيين في الخارج وستعلن النتائج النهائية بعد الانتهاء من عمليات جمع المعلومات" ، مؤكداً أنه "تعداد تنموي مع سرية تامة للبيانات"