السوداني : موقف العراق ثابت وواضح في كافة المحافل بتضامنه مع القضية الفلسطينية

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني : " ان موقف العراق ثابت وواضح في كافة المحافل بتضامنه مع القضية الفلسطينية".

وقال السوداني ، خلال استضافته في مجلس النواب :" ان الكيان الصهيوني تجاوز كل الاعراف والمواثيق الدولية بممارسة الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني ".

واضاف :" ان العراق يمتلك امكانات عسكرية متطورة"، مؤكدا حق العراق الطبيعي لضمان امن حدوده وتعزيزها.

واشار رئيس مجلس الوزراء الى :" ان محتوى الاتفاق مع التحالف بانهاء الوجود العسكري الاجنبي في العراق بشكل نهائي ، في شهر ايلول عام 2025 وفي اقليم كردستان في ايلول عام 2026".