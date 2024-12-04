السوداني : موقف العراق ثابت وواضح في كافة المحافل بتضامنه مع القضية الفلسطينية

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني : " ان موقف العراق ثابت وواضح في كافة المحافل بتضامنه مع القضية الفلسطينية".
وقال السوداني ، خلال استضافته في مجلس النواب :" ان الكيان الصهيوني تجاوز كل الاعراف والمواثيق الدولية بممارسة الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني ".
واضاف :" ان العراق يمتلك امكانات عسكرية متطورة"، مؤكدا حق العراق الطبيعي لضمان امن حدوده وتعزيزها.
واشار رئيس مجلس الوزراء الى :" ان محتوى الاتفاق مع التحالف بانهاء الوجود العسكري الاجنبي في العراق بشكل نهائي ، في شهر ايلول عام 2025 وفي اقليم كردستان في ايلول عام 2026".
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