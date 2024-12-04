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رئيس مجلس الوزراء : التعديل الوزاري لا يستهدف اي جهة او شخصية


 اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني :" ان التعديل الوزاري احد مبادئ البرنامج الحكومي وغايته لا تستهدف اي جهة او شخصية ، وتعثر المضي به سببه عدم موافقة بعض اطراف القوى السياسية المؤتلفة بتشكيل الحكومة ".

وقال السوداني ، خلال استضافته في مجلس النواب :" ان اولويات البرنامج الحكومي تتضمن مشاريع وبرامج ستراتيجية بلغت نسب انجازها 62%، ودعونا مجلس النواب لتشريع القوانين المهمة مثل قانون سلطة الطيران وقانون الاصلاح الاقتصادي وقانون التحكيم وقانون الاوراق المالية وقانون الملكية الفكرية".

واضاف :" طالبنا مجلس النواب بالاسراع بتعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية"

واشار الى اهمية تعديل القانون لمعالجة مسألة تسويق النفط من اقليم كردستان، لا سيما المادة المتعلقة بكلف الانتاج والنقل، مبينا :" ان العراق يتحمل غرامة يومية لعدم تصدير النفط الى ميناء جيهان وفقا لاتفاقية مع الجانب التركي".

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