البرلمان يبحث موازنة 2025 غدا

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن جدول اعمال جلسة يوم غد الخميس.
وقالت الدائرة في بيان ان "جدول اعمال جلسة يوم غد الاربعاء، يتضمن التصويت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني والتصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015".
وأضافت ان "جدول الاعمال يتضمن مناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025) رقم 13 لسنة 2023".
وتابعت ان "جدول الاعمال يتضمن مناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974".
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