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الشيخ جلال الدين الصغير : ما الذي يجري في سوريا؟ ما سبب التصعيد المفاجئ للمواجهات فيها؟
وكالة انباء براثا
82
2024-12-04
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