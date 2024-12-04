مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم غد الخميس

رفع مجلس النواب، اليوم الأربعاء، (4 كانون الأول 2024)، جلسته الى غد الخميس.

وشهدت جلسة اليوم استضافة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني بطلب منه ورافقه 3 وزراء هم الخارجية والداخلية والتخطيط.

واستعرض السوداني خلال الجلسة، ملخصاً للبرنامج الحكومي ونسب تنفيذه، والمتحقق من مستهدفات الأولويات الحكومية"

مؤكداً "على التشريعات والقوانين المهمة وضرورات توفّرها للمضيّ بالخطط التنموية في جميع المجالات" وفقاً لمكتب رئيس الوزراء.

فيما قدم الوزراء الثلاثة إيجازاً عن السياسات الخارجية والتدابير الحكومية لمواجهة مجمل التحديات وسير تنفيذ البرنامج الحكومي.

ونوهت الدائرة الاعلامية البرلمانية في وقت سابق اليوم باستمرار الجلسات ليوم غد والايام المقبلة "لاقرار القوانين المدرجة على جداول اعمال مجلس النواب".