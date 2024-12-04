توجيه حكومي بحماية عقارات البهرة في العراق

وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية عقارات طائفة البهرة في العراق.

وقالت وزارة العدل في بيان، ان "وزير العدل خالد شواني استقبل، اليوم الأربعاء، ممثل طائفة البهرة في العراق، السيد مرتضى شهاب الدين، والوفد المرافق له".

وأكد الوزير أن "وزارة العدل تعمل على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان من خلال سياسات تدعم التفاهم والتقارب، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك وقائم على العدالة والمساواة"، مشددا على "التزام الوزارة بحماية حقوق طائفة البهرة، بما في ذلك الحفاظ على ممتلكاتهم الخاصة".

ووجه شواني "باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية عقارات الطائفة في العراق".

من جهته، عبّر مرتضى شهاب الدين عن شكره وتقديره للوزير على حفاوة الاستقبال، مثمناً "جهود الوزارة في حماية حقوقهم".

ودعا إلى "تعزيز التعاون الثقافي والديني، بما يسهم في نشر قيم الاعتدال والتعايش السلمي على المستويين المحلي والإقليمي".