استضافة السوداني تتصدر جدول اعمال البرلمان اليوم

تحدث المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عن الملفات التي سيتحدث بها السوداني امام البرلمان خلال استضافته الأولى من نوعها منذ منحه الثقة قبل عامين، إذ ذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان له، انه "يستضيف مجلس النواب، في جلسته اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بناءً على طلبه، للحديث عن سياسات الحكومة والتدابير التي تتخذها لمواجهة التحديات والتطورات الجارية في المنطقة، منذ أحداث 7 تشرين الأول 2023".

وأضاف انه "سيتمّ التطرق إلى مفردات البرنامج الحكومي وأولوياته والمتحقق منها، ومشاريع القوانين المهمة والضرورية لإتمام مستهدفات الخطط التنموية".

ويُذكر أن البرلمان قد اعلن عن استضافة السوداني "بناء على طلبه"، مبينا ا الاستضافة تاتي لمناقشة عدد من القضايا التي لها تاثير على مسار العمل الحكومي، ومناقشة المواضيع ذات الأولوية، بما في ذلك ملف الأمن، والاقتصاد، والخدمات العامة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية.

وتصدرت فقرة استضافة السوداني جدول اعمال البرلمان اليوم، حيث تعد هذه الاستضافة هي الأولى من نوعها منذ منح السوداني الثقة قبل عامين.