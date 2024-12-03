الأخبار

المرجع الديني الكبير السيد علي السيستاني يشكر امام جامع النبطية لرعايته للنازحين


 سلّم مدير مكتب المرجع الاعلى السيد علي السيستاني في لبنان حامد الخفاف ، رسالة خطية من السيد السيستاني حملت الشكر والتقدير الى امام جامع النبطية عبد الحسين صادق .

وجاء في نص الرسالة " ما لفتَ انتباهي في ثنايا المشاهد المروّعة التي كانت تتناقلها وسائل الاعلام ، حضوركم الفاعل والمميّز في أوساط النازحين والصامدين ومواساتكم المعبّرة لعوائل الشهداء ورعايتكم وتفقدكم المتواصل لكلّ مَن لحقهُ اذى.. وقد أكبرتُ فيكم هذا الموقف الرائع وخالجني شعورٌ بالفخر والاعتزاز بوجودكم المبارك

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحبس الشديد وغرامة اكثر من 14 مليار دينار بحق مدير تقاعد الأنبار السابق
قوات الرد السريع تلقي القبض على مطلوب بالارهاب في ميسان
رئيس الجمهورية ووزير الخارجية يستعرضان مسار الاحداث في سوريا وتطوراتها
المرجع الديني الكبير السيد علي السيستاني يشكر امام جامع النبطية لرعايته للنازحين
الحشد يطيح بمحتال ومزور في الانبار وبغداد
البجاري: تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية يثير مخاوف من اطلاق سراح كبار الفاسدين
الحكومة العراقية تبدي تخوفها من إعادة سيناريو 2014 وتعلق بشأن نية ايران إرسال قوات الى سوريا
كارثة في قانون العفو العام.. يشمل السارق والمختلس ويسمح بتعاطي المخدرات
العتبة العباسية تشرع بتقديم وجبات الطعام إلى النازحين في سوريا
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي الخميس المقبل
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك