المرجع الديني الكبير السيد علي السيستاني يشكر امام جامع النبطية لرعايته للنازحين

سلّم مدير مكتب المرجع الاعلى السيد علي السيستاني في لبنان حامد الخفاف ، رسالة خطية من السيد السيستاني حملت الشكر والتقدير الى امام جامع النبطية عبد الحسين صادق .
وجاء في نص الرسالة " ما لفتَ انتباهي في ثنايا المشاهد المروّعة التي كانت تتناقلها وسائل الاعلام ، حضوركم الفاعل والمميّز في أوساط النازحين والصامدين ومواساتكم المعبّرة لعوائل الشهداء ورعايتكم وتفقدكم المتواصل لكلّ مَن لحقهُ اذى.. وقد أكبرتُ فيكم هذا الموقف الرائع وخالجني شعورٌ بالفخر والاعتزاز بوجودكم المبارك
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