الحشد يطيح بمحتال ومزور في الانبار وبغداد

اعتقلت مديرية التحقيقات والامن الوقائي، في عمليتين منفصلتين ، شخصين مطلوبين في الانبار وبغداد.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان :" ان مفارز المديرية تمكنت بعد جهود استثنائية وعمل دؤوب ، بالتعاون مع قيادة حشد الانبار ، من القاء القبض على متهم بالنصب والاحتيال عبر التعيينات الوهمية، قام باخذ مبالغ مالية من المواطنين في مناطق غربي الانبار ".

واضافت :" تم ضبط شخص متورط في تزوير الهويات الرسمية بالجرم المشهود، وضبطت بحوزته باجات مزورة، و انتحال صفة منتسبي هيئة الحشد الشعبي، في جانب الكرخ من العاصمة بغداد"