كارثة في قانون العفو العام.. يشمل السارق والمختلس ويسمح بتعاطي المخدرات

كشفت النائبة سروة عبد الواحد، عن كارثة في قانون العفو الحالي، مبينة انه يشمل السارق والمختلس ويسمح بتعاطي المخدرات بمقدار 50 غراماً.
وقالت عبد الواحد في تدوينة عبر منصة (X) ، ان "هناك قوانين مهمة تمس الأسر العراقية، لكننا نلمس عدم الإحساس بالمسؤولية تجاه كل هذه القوانين".
واضافت ان " قانون العفو فرغم أهميته لإنصاف المظلومين وإنصاف ضحايا الإخبار الكاذب، لكنه في الوقت نفسه كارثة، إذ يسمح بتعاطي المخدرات لنسبة 50 غراماً ويسمح بالعفو عن السارق والمختلس"،
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha