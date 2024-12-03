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النزاهة تضبط 3 متهمين في دائرتي تنفيذ بغداد وصلاح الدين لاقترافهم جريمة الاختلاس


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، (3 كانون الأول 2024)، عن ضبطها ثلاثة مُتَّهمين يعملون في دائرتي التنفيذ في بغداد وصلاح الدين، بينهم مُدير حساباتٍ؛ على خلفيَّـة اختلاسهم مبالغ ماليَّة.

وأشارت النزاهة في بيان إلى أنَّ "فريق عمل من محققي الهيئة في بغداد، الذي انتقل إلى مُديريَّة تنفيذ الكرخ، نفَّذ عمليَّة ضبطٍ بإشرافٍ وتعاونٍ وتنسيقٍ من الجهات القضائيَّـة المختصَّة، تمكَّن خلالها بعد القيام بأعمال التحرّي والتدقيق والمُتابعة من الإيقاع بمدير حسابات الدائرة؛ على خلفيَّة وجود مُخالفاتٍ ماليَّةٍ وشبهات فسادٍ في إحدى الأضابير التنفيذيَّة الموجودة في الدائرة،" مُبيّـنة، أنَّ "المُتَّهم أقدم على اختلاس مبالغ من المال العام".

وأضافت، إنَّ "الفريق الذي انتقل إلى مُحافظة صلاح الدين، تمكن من ضبط مُتَّهمين اثنين يعملان في مُديريَّة تنفيذ تكريت وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، لافتةً إلى إقدام المُتَّهمين على اختلاس مبالغ ماليَّة والتستُّر عليها، مُنوّهةً بضبط مبلغٍ من المال بحوزة أحدهما، فضلاً عن (ماستر كارد) يعود لإحدى الدائنات".

وأوضحت النزاهة، أنَّ "عمليَّـتي الضبط تمَّ تنفيذهما؛ استناداً إلى قراري قاضيي تحقيق محكمة الكرخ الثانية ومحكمة الجنايات المركزيَّة، اللذين قرَّرا توقيف المُتَّهمين على ذمَّة التحقيق".

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النزاهة تضبط 3 متهمين في دائرتي تنفيذ بغداد وصلاح الدين لاقترافهم جريمة الاختلاس
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