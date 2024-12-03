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الكشف عن سبب استضافة السوداني في البرلمان يوم غد الأربعاء


كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، عن سبب استضافة مجلس النواب لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني يوم غد الأربعاء.

وقال عضو اللجنة علي البنداوي، في حديث صحفي، إن "مجلس النواب سوف يستضيف يوم غد الأربعاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بصفته القائد العام للقوات المسلحة العراقية للاطلاع على الإجراءات الأمنية والعسكرية لمواجهة أي طارئ قد يحصل في ظل التطورات الخطيرة الأخيرة في الجانب السوري".

وأضاف البنداوي، أن "مجلس النواب سوف يطلع على تفاصيل الخطط والإجراءات الحكومية وسيعلن كامل دعمه للحكومة العراقية في تحركاتها العسكرية والدبلوماسية لإبعاد الخطر عن العراق والسعي لحفظ امنه القومي، فهذا الملف المهم والحساس سيكون محل بحث النواب ورئيس الوزراء يوم غد الأربعاء".

وكانت رئاسة مجلس النواب أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء عن جدول أعمال جلستها المقررة يوم غد الأربعاء، بعد تأجيل جلسة اليوم بسبب مشاكل حول القوانين الجدلية.

وذكرت الرئاسة في بيان ، أن "جدول أعمال جلسة الغد يتضمن استضافة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فضلاً عن التصويت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني".

كما يشمل جدول الأعمال التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر، ومناقشة مشروع قانون التعديل أو قانون الموازنة العامة الاتحادية، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران.

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