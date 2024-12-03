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السوداني لأردوغان : العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا


بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، (3 كانون الأول 2024)، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي،  آخر التطورات الأمنية والميدانية في سوريا والمنطقة.

وأبلغ السوداني أردوغان بحسب بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء أن "العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكونات والمذاهب هناك،" مشدداً على، أن "العراق سبق أن تضرر من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يسمح بتكرار ذلك،" مؤكداً "أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها، وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على، أن "الدول الإسلامية ليست بحاجة إلى انقسام داخلي، وأن ما يحدث في سوريا اليوم يصب في مصلحة الكيان الصهيوني، الذي تعمّد قصف مواقع للجيش السوري بشكل مهّد للجماعات الأرهابية السيطرة على مناطق إضافية في سوريا، فضلاً عن كون تلك التنظيمات لم يكن لها أي موقف داعم لشعبنا الفلسطيني، أو أي إدانة واضحة للعدوان على غزّة".

وشهد الاتصال وفقاً للبيان "التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بين الجانبين، وضرورة دعم الأمن والاستقرار في سوريا، كونه يؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار العراق و جميع بلدان المنطقة".

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