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مستشار الامن القومي يؤكد لرومانوسكي موقف العراق الرافض لما يحصل في سوريا


أكد مستشار الامن القومي العراقي قاسم الأعرجي للسفيرة الأمريكية في العراق الينا رومانوسكي موقف العراق الرافض لما يحصل في سوريا من قبل هجمات الجماعات الإرهابية، فقد ذكر مكتب المستشار في بيان له، إن "الأعرجي استقبل بمكتبه اليوم الثلاثاء، السفيرة الأميركية في بغداد، الينا رومانوسكي"، مبينا ان "الأعرجي بحث مع السفيرة الأميركية، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وبالأخص مايجري في الجارة سوريا من عمليات ارهابية من قبل التنظيمات المصنفة من قبل الولايات المتحدة الأميركية على أنها جماعات إرهابية".

وبحسب البيان، أكد الأعرجي على "موقف العراق الرافض لما يحصل في سوريا من قبل تلك الجماعات الإرهابية"، مشددا على "ضرورة احترام اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان وفق القرار 1701، وان انهيار الاتفاق ستكون له تداعيات خطيرة على لبنان والمنطقة".

بالمقابل، أكدت السفيرة الأميركية ان الولايات المتحدة ليست مع ما يحصل من فوضى في سوريا من قبل الجماعات الإرهابية، مشيرة إلى ان تلك الأعمال الارهابية تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بحسب البيان.

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