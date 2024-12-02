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الاتحاد الوطني يرفض رئاسة البرلمان ويطالب بزعامة الإقليم "استحقاقًا"


أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الإثنين (2 كانون الأول 2024)، أن حزبه تخلى عن فكرة الحصول على منصب رئاسة برلمان الإقليم. 

وقال سورجي في حديث صحفي إن "الاتحاد الوطني زادت مقاعده، وحصل على المرتبة الثانية في الانتخابات، وهو لن يقبل دون منصب رئاسة الإقليم، أو رئاسة الحكومة".

وأضاف أن "قيام الحزب بترشيح مرشحين لرئاسة البرلمان هو أمر احترازي، لكن نحن قررنا بشكل قطعي، بأنه لن نقبل هذه المرة بإعطائنا منصب رئاسة البرلمان، ونريد رئاسة الإقليم باعتبارها استحقاقنا".

وأشار إلى أن "الحزب الديمقراطي لن يستطيع تشكيل الحكومة وحده، وهو بحاجة للاتحاد الوطني أكثر من أي وقت، خاصة بعد إعلان جميع أحزاب المعارضة مقاطعتها وعدم اشتراكها في الحكومة المقبلة".

ويأتي هذا التطور في وقت يتصاعد فيه التنافس بين الأحزاب الكردية على المناصب الرئيسية في الإقليم، حيث يسعى الاتحاد الوطني للحصول على رئاسة الإقليم بدلًا من منصب رئاسة البرلمان، في خطوة تعكس التغيرات السياسية في الإقليم بعد الانتخابات الأخيرة.

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