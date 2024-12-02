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اجتماع نيابي بالعراق بحضور وزير الدفاع لبحث التحركات الإرهابية في سوريا


عقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، اجتماعاً نيابياً بحضور وزير الدفاع، لبحث التحركات الإرهابية في سوريا.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول للمندلاوي، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، عقد اجتماعاً مهماً مع لجنة الأمن والدفاع بحضور وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش وقادة العمليات المشتركة، والقوة الجوية، والقوات البرية، والدفاع الجوي، وطيران الجيش، والاستخبارات العسكرية".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع شهد بحث التحركات الإرهابية الأخيرة في سوريا وتداعياتها على أمن العراق، فضلاً عن مناقشة سبل مواجهة المخاطر المستقبلية".

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