الرئيس العراقي يؤكد حرص بلاده على استقرار سوريا وأمن المنطقة

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، حرص العراق على استقرار سوريا وأمن البلاد.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية العراقية، في بيان لها أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، سفير الجمهورية العربية السورية لدى العراق صطام جدعان الدندح".

وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد تطورات الأوضاع الأمنية في سوريا، مؤكداً "دعم العراق لترسيخ الاستقرار، والعمل من أجل منع توسع دائرة الصراع".

وأوضح الرئيس العراقي أن "تطورات الأحداث في سوريا وانعكاساتها على المنطقة ككل هي موضع اهتمام شديد"، مبيناً أن "العراق عمل على تعزيز السلم والأمن الدوليين".