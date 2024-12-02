السوداني يوجّه بتسيير رحلات جوية مجانية إلى بيروت

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، (2 كانون الأول 2024)، بتسيير رحلات جوية مجانية إلى بيروت، لنقل المواطنين اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى بلادهم.

وكانت وزارة الهجرة والمهجرين، أعلنت بوقت سابق اليوم الاثنين، أن العوائل اللبنانية بدأت بالعودة لديارها وفق آلية يسيرة، فيما أشارت الى أنها قدمت الرعاية الغذائية والصحية والسكنية لهذه العوائل.

ولفتت الى، ان "عدد العوائل اللبنانية الوافدة الى العراق بلغ 6 آلاف، قَدِمت عبر منفذ القائم ومطاري بغداد والنجف الأشرف، ووزعت بين أماكن إقامة لائقة".

يشار الى ان وزارة الهجرة أعلنت السبت الماضي تسجيلها عودة 2500 لاجئ لبناني إلى بلادهم في غضون الأيام الأخيرة، إثر اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان مع إسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء الماضي.

وبينت، أنه "اعتباراً من الأيام القادمة، سيتم تخصيص رحلات طيران خاصة لإعادة اللبنانيين إلى بلادهم، ولا سيما الجرحى منهم وكبار السن".

وكانت الحكومة العراقية قد رحبت باللاجئين اللبنانيين، وسمحت لهم بدخول البلاد ببطاقات التعريف في حال عدم امتلاكهم جوازات سفر، كما خصصت مبلغ 3 مليارات دينار (2.2 مليون دولار) كي تُقدم وزارة الهجرة الخدمات اللازمة لهم.

فيما وجه رئيس مجلس الوزراء بتسمية اللبنانيين الوافدين بـ"الضيوف" بدلاً من اللاجئين.