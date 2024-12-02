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رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة حفظ وحدة وسيادة سوريا


أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين (2 كانون الأول 2024)، على ضرورة حفظ وحدة وسيادة سوريا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، ان رشيد "استقبل في قصر السلام ببغداد، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق، وبحثا الأوضاع الأخيرة في سوريا".

وأكد رئيس الجمهورية، وفقاً للبيان "ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق المشترك للوصول إلى حالة الأمن والاستقرار في المنطقة، وحفظ وحدة وسيادة سوريا وسلامة أبنائها".

من جانبه أكد السفير الإيراني "أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك وصولًا لتحقيق  السلم والأمن الدوليين".

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