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هيئة الإعلام والاتصالات تدين حملة تضليل من مواقع تتبع "أجندات فاسدة"


صرّحت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، عن إدانتها لمحاولات تضليل ترعاها "جهات فاسدة"، إذ ذكرت الهيئة في بيان لها، "تؤكد هيئة الإعلام والاتصالات إدانتها لمحاولات بعض المواقع الإخبارية غير المهنية وغير المرخصة في العراق والتي تمولها وترعاها جهات فاسدة تضررت مصالحها نتيجة إجراءات الهيئة القانونية، ودأبت هذه الجهات المشبوهة على نشر أخبار كاذبة ومضللة تستهدف الهيئة بشكل مباشر للتغطية على أجنداتها المخربة، التي الهيئة في مواجهة مستمرة معها".

وأوضح البيان، أن "هذه المواقع التي تعمل بشكل غير قانوني، تسعى إلى تشويه سمعة مؤسسات الدولة المستقلة والإساءة إلى عملها في محاولة واضحة لعرقلة جهود الهيئة في مكافحة الفساد وتطبيق القانون".

كما بيّن إن "هيئة الإعلام والاتصالات وهي تمارس دورها الوطني في حماية المال العام والدفاع عن حقوق المواطنين العراقيين، تعلن عن عزمها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمحاسبة هذه الجهات المتورطة، بالاحتكام الى السلطة القضائية التي أثبتت مراراً التزامها بحماية الدستور ومؤسسات الدولة كافة ومنها الهيئات المستقلة".

ودعت الهيئة، جميع المؤسسات الإعلامية الوطنية إلى "الالتزام بالمهنية وتقصي الحقائق من مصادرها الموثوقة، وعدم الانجرار خلف أجندات تخريبية تسعى إلى تشويه الصورة الناصعة للإعلام العراقي الذي يمثل ركيزة أساسية لبناء دولة القانون والمواطنة".

وجددت هيئة الإعلام والاتصالات "التزامها التام بخدمة الوطن والمواطنين الكرام، ومواصلة جهودها في مواجهة الفاسدين وكل ما يهدد المسار الإعلامي المهني والهادف في العراق".

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هيئة الإعلام والاتصالات تدين حملة تضليل من مواقع تتبع "أجندات فاسدة"
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