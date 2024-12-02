برلمان كردستان الجديد يعقد اولى جلساته

عقد برلمان كردستان، اليوم الاثنين 2 كانون الأول 2024، جلسته الأولى من فصله التشريعي الجديد.

وبحسب مراسل قناة السومرية، فان انعقاد الجلسة الأولى للدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان، تأخر لمدة ساعتين بسبب عدم التوافق بين الأحزاب الكردية حول بعض القضايا السياسية.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة، دعوة رئيس ديوان البرلمان أكبر الأعضاء الحاضرين سناً لأداء اليمين القانونية وإدارة الجلسة، يعقبها دعوة رئيس السن للمرشحين الفائزين بمقاعد برلمانية لأداء اليمين.