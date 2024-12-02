بسبب احداث سوريا، اجتماع أمني داخل قبة مجلس النواب 

عقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، اجتماعا مهما مع لجنة الامن والدفاع لبحث التحركات الارهابية الأخيرة في سوريا وتداعياتها على أمن العراق، حيث ذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان له، ان الأخير "عقد اجتماعا مهما مع لجنة الامن والدفاع بحضور وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش وقادة العمليات المشتركة، والقوة الجوية، والقوات البرية، والدفاع الجوي، وطيران الجيش، والاستخبارات العسكرية، لبحث التحركات الارهابية الأخيرة في سوريا وتداعياتها على أمن العراق.

وأضاف البيان ان الاجتماع ناقش أيضا سبل مواجهة المخاطر المستقبلية