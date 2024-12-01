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السوداني وبزشكيان يؤكدان أهمية استمرار الجهود وتنسيقها بين جميع دول المنطقة


 

 

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، (1 كانون الأول 2024)، في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان تطورات الأحداث في المنطقة، ولاسيما ما استجدّ منها في سوريا.

كما بحث الجانبان بحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، "ما يحدث في الساحة الفلسطينية، من حرب مستمرة وجرائم ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في قطاع غزة".

وأكد الجانبان "أهمية استمرار الجهود وتنسيقها بين جميع دول المنطقة، من أجل وقف الحرب في غزة، والعمل على منع تداعي الأوضاع في سوريا بشكل يهدد أمن المنطقة واستقرارها".

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