بابل تعطل الدوام الخميس المقبل

قرر مجلس محافظة بابل، اليوم الأحد، (1 كانون الأول 2024)، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة غداً الإثنين بمناسبة ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء (ع).

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس المحافظة في كتاب، الى ديوان المحافظ، انه "تقرر تفعيل قرار المجلس السابق بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المصادف 5-12-2024 بمناسبة ذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة (فاطمة الزهراء) (عليها السلام)".

واستثنى التعطيل "الدوائر الأمنية والخدمية".