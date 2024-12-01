رئيس الجمهورية يؤكد أهمية دعم جهود الأجهزة الأمنية والاستخبارية

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد (1 كانون الأول 2024)، اهمية دعم جهود الأجهزة الأمنية والاستخبارية وتعزيز الثقة بها وبما يؤمّن تعاون المواطنين معها.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان أن "رئيس الجمهورية استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، في قصر بغداد، وبحث معه الأوضاع الأمنية على الساحتين الداخلية والإقليمية، حيث أكد رشيد دعم جهود الأجهزة الأمنية والاستخبارية وتعزيز الثقة بها وبما يؤمّن تعاون المواطنين معها".

وأوضح رئيس الجمهورية حسب البيان أن "تطورات الأحداث في سوريا وانعكاساتها على المنطقة ككل هي موضع اهتمام شديد"، مؤكداً "الثقة بمستوى التأهب"، مشيراً إلى "أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم استقرار المنطقة وتجنيبها المزيد من الحروب والقتل والدمار".

من جانبه، أكد الأعرجي لرئيس الجمهورية "استعداد مستشارية الأمن القومي الكامل للقيام بواجباتها على أتم وجه وبما يحفظ أمن العراق وأرواح مواطنيه".