اطلاق المنحة الطلابية لأكثر من مليوني طالب لشهري حزيران وتشرين الأول

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الاحد، اطلاق المنحة الطلابية لشهري حزيران وتشرين الاول لأكثر من مليونين و(٣٠٠) الف طالب من ابناء المستفيدين من نظام الحماية الاجتماعية.

وأوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية احمد الموسوي في بيان إن "الهيئة وبالتنسيق مع وزارة التربية تمكنت من تأمين مبالغ المنحة البالغة اكثر من (١٦٧) مليار دينار"، مبيناً انه "تم اكمال اجراءات احتساب مبالغ المنحة لشهر تشرين الثاني وارسالها الى وزارة التربية لطلب تمويل المبلغ".

ولفت الى "ايقاف صرف المنحة في حال انقطاع او غياب الطالب اكثر من ثلاثة ايام في الشهر الواحد".

ودعا رئيس الهيئة الأسر إلى "التوجه لمنافذ الصرف لغرض استلام المنحة التي ستصرف مع دفعة الاعانة الاجتماعية لشهر كانون الأول"، منوها الى ان "المنحة الطلابية لشهري حزيران وتشرين الاول ستصرف بشكل تدريجي لغاية يوم غد بعد اكمال رفع المبلغ بشكل كامل من قبل مصرف الرافدين".