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النزاهة تبرم مذكرة تفاهم مع مكتب الادعاء العام الإسباني لتعزيز التعاون في مُكافحة الفساد


أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد (1 كانون الأول 2024)، إبرام مذكرة تفاهم مع مكتب الادعاء العام الإسباني لتعزيز التعاون في مُكافحة الفساد والوقاية من تداعياته.

وقالت الهيئة في بيان ، إن" المُذكّرة، التي وقَّعها عن الجانب العراقيّ رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، وعن الجانب الإسباني المُدّعي العامّ في مملكة إسبانيا الفارو غارسيا اورتيز، تأتي ضمن أعمال تعزيز التعاون الدوليّ بما ينسجم مـع نـصّ الفصل السادس من اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد التي تُشجّع البلدان الأعضاء على تبادل أقصى مـا يمكن من المُساعدة الفنيَّة في خططها وبرامجها لمُكافحة الفساد، والوقاية منه".

وأضافت، أن" المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائيّ في مجال الوقاية من الفساد ومُكافحته عبر أنشطةٍ مُتنوّعةٍ، منها، متابعة طلبات المساعدة القانونيَّة المتبادلة لدى الهيئات الوطنيَّة وملفَّات التعاون الدوليّ الخاصة باسترداد الأموال المُتحصلة من الفساد وتسليم المطلوبين، وتبادل الرؤى والسياسات والتجارب والدراسات الرامية إلى إعداد استراتيجيَّاتٍ شاملةٍ لمنع الفساد والتصدّي له، وتنفيذ الخطط الفنيَّة المُتَّصلة بمجالات التعاون".

وأشارت إلى، أن" مواد المذكرة اشتملت على إثراء تجارب ومعارف الطرفين في الجوانب الرقابيَّة المُختلفة، وتفعيل البرامج الفنيَّة للتدريب التي ترتكز على تطوير القدرات الاحترافيَّة للجانبين بهذا الصدد، وتبادل الدراسات والبحوث في ميدان الوقاية من الفساد ومُكافحته وتيسير نشرها من خلال الإصدارات الدوريَّة والمجلات الأكاديميَّة الرصينة، فضلاً تعزيز التعاون الثنائيّ في مجال التوعية الاجتماعيَّة، لا سيما في مجال البحث في المُسبّبات الاجتماعيَّة للفساد وتجلياته؛ من أجل نشر المعلومات المُتَّصلة بمنهجيَّات وأصناف العمل الوقائيّ وبناء القيم الأخلاقيَّة المُرتبطة بالنزاهة والشفافية.

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النزاهة تبرم مذكرة تفاهم مع مكتب الادعاء العام الإسباني لتعزيز التعاون في مُكافحة الفساد
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