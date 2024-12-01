مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته إلى يوم غد

لم يتمكن مجلس النواب مجدداً، من عقد جلسته اليوم الاحد، والتي تضمنت عدة مشاريع قوانين بينها العفو العام والأحوال الشخصية، حيث ذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس، أن "مجلس النواب أجل انعقاد جلسته إلى يوم غد".

وأكدتالنائبة انتصار الموسوي، في وقت سابق من اليوم الاحد، انها متواجدة مع عدد من النواب داخل مبنى البرلمان منذ الساعة الـ 1 ظهرا، مشيرة الى ان هناك اجتماعات تحصل ولا نعلم ماذا يدور داخل المبنى، إذ ذكرت الموسوي، "اننا متواجدون في مجلس النواب منذ الساعة الـ 1 ظهرا لعقد جلسة المجلس، الا انها تأجلت لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب".

وأوضحت ان "هذا يعتبر معيبا بحق مجلس النواب وبحق الشعب العراقي"، لافتة الى "اننا لن نعمل بالمزاجيات". بعد ذلك، غادر عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، دون عقد جلسة المجلس.

كما ذكر مراسل قناة السومرية، ان "عددا كبيرا من النواب غادروا اليوم مبنى مجلس النواب دون عقد الجلسة". وأضاف ان "هناك تأكيدات نيابية بعدم وجود امكانية لعقد جلسة اليوم".

وكان جدول أعمال الجلسة يتضمن التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، فضلاً عن مشروع قانون إعادة العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل). بالإضافة إلى التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.

كما تضمن مناقشة القراءة الثانية لكل من مشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون المدن الصناعية رقم (2) لسنة 2019.