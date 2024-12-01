الأخبار

بزشكيان: لا نبحث بأي حال من الأحوال عن انتشار الحرب في المنطقة


اكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاحد (1 كانون الأول 2024)، أن بلاده لا تبحث بأي حال من الأحوال عن انتشار الحرب في المنطقة.

وقال بزشكيان في كلمة له أمام البرلمان الإيراني، إننا "لا نسعى مطلقا إلى توسيع الحرب في المنطقة، ونأمل تدخل الدول الإسلامية وعدم السماح لأمريكا وإسرائيل باستغلال الصراع الداخلي في سوريا".

واضاف أننا "نحن في وضع أفضل على المستوى الاقليمي، وحاولنا فيما يتعلق بالقضايا الخارجية أن نعدل قدر الإمكان من علاقاتنا مع الجوار"، مبينا ان "قصف المنازل والمدارس والمستشفيات ومواصلة الإبادة الجماعية أمر مخز ويحدث بدعم وتسليح من واشنطن ودول أوروبية".

بدوره، حذر رئيس البرلمان الإيراني باقر قاليباف، من الدول التي اتهمها بـ"اللعب" بورقة الإرهاب في سوريا من وقوع بلاده لاحقاً في الفخ نفسه.

وقال قاليباف خلال هذه الجلسة بحضور بزشكيان " من الضروري أن يتحرك العقلاء في المنطقة لإحباط المخطط الأميركي الصهيوني والتحركات الإرهابية في سوريا"، مبيناً "ندعم بحزم السيادة الوطنية السورية ووحدة أراضي سوريا ونقف إلى جانب الدولة السورية في حربها ضد المجموعات الإرهابية".

وغادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صباح الأحد إلى العاصمة السورية دمشق، مؤكداً أنه "يحمل رسالة من الجمهورية الإسلامية إلى القيادة السورية".

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، امس السبت عن زيارة مرتقبة لوزير خارجيتها عباس عراقجي الى دمشق وانقرة خلال اليومين القادمين.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تابعته "بغداد اليوم"، إن "عراقجي سيزور دمشق غداً ومن ثم يغادر الى أنقرة الإثنين"، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، بحث وزيرا خارجية ايران عباس عراقجي ونظيره الروسي سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي، اخر مستجدات الاحداث في سوريا.

وفي هذه المحادثة، ابدى الجانبان دعمهما للسيادة الوطنية وسلامة أراضي سوريا وحكومة وجيش هذا البلد في مواجهة الجماعات الإرهابية، واكدا ضرورة متابعة القضية في إطار عملية أستانا والتنسيق بين جمهورية إيران الإسلامية وروسيا وتركيا باعتبارها الدول الثلاث الضامنة لهذه العملية .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النزاهة تبرم مذكرة تفاهم مع مكتب الادعاء العام الإسباني لتعزيز التعاون في مُكافحة الفساد
مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته إلى يوم غد
بزشكيان: لا نبحث بأي حال من الأحوال عن انتشار الحرب في المنطقة
لمناقشة الاستعدادات لخطر سوريا وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش وبعض القيادات الأمنية في البرلمان غداً
مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته إلى يوم غد
التعليم العالي يرفع عدد المقبولين بالجامعات الحكومية العراقية إلى 180 ألفاً
كتائب سيد الشهداء: القوى التي تقاتل في سوريا ليست معارضة، بل عصابات مسلحة تعمل لتحقيق أجندات خارجية.
اتصال هاتفي بين الأسد والسوداني
السوداني للسفير الفلسطيني: العراق سيواصل جهوده لإنهاء معاناة المدنيين في غزة
المندلاوي يُحذر من خطورة التحركات الارهابية في سوريا وتداعياتها على أمن العراق والمنطقة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك