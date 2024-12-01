لمناقشة الاستعدادات لخطر سوريا وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش وبعض القيادات الأمنية في البرلمان غداً

يستضيف مجلس النواب، غداً الإثنين، (2 كانون الأول 2024)، كبار القادة الأمنيين على رأسهم وزير الدفاع ثابت العباسي لمناقشة التطورات في سوريا والاستعدادات العراقية لأي خطر محتمل.

وقال رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية كريم عليوي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "من المقرر ان يحضر وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش وبعض القيادات الأمنية إلى القاعة الدستورية لمناقشة موضوع الاستعداد لأي خطر من سوريا".

ويأتي ذلك على خلفية التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة السورية المجاورة.

إذ بدأت الفصائل المسلحة منذ الأربعاء الفائت هجوماً مباغتاً في حلب (شمالا)، فيما انسحبت معظم القوات السورية من ثاني أكبر المدن في البلاد، علماً أنها كانت أحكمت قبضتها عليها منذ عام 2016، إثر هزيمة الارهابيين.

وأدى هذا الهجوم إلى تصاعد المخاوف في العراق فضلاً عن وروسيا وإيران، حليفتي دمشق، بينما أكدت تركيا أن لا علاقة لها بهذا التطور العسكري.