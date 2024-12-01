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مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته إلى يوم غد


أجل مجلس النواب، انعقاد جلسته التي كانت مقررة اليوم الأحد، (1 كانون الول 2024)، إلى يوم غد الإثنين.

وتأخر انعقاد الجلسة لساعات بسبب استمرار المناقشات حول بعض القوانين المقرر التصويت عليها في جلسة اليوم وبينها الأحوال الشخصية وتعديل قانون العفو العام.

وسبق الجلسة المؤجلة مشادات كلامية بين نواب في كافتيريا البرلمان.

وحفل جدول أعمال الجلسة بالمناقشة والتصويت على فقرات لعدد من القوانين المهمة وعلى رأسها: مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، والتصويت على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية (188) لسنة 1959، ومشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).

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