التعليم العالي يرفع عدد المقبولين بالجامعات الحكومية العراقية إلى 180 ألفاً

رفعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعداد الطلبة المقبولين مركزيا في الجامعات الحكومية الصباحية إلى 180 ألفا، بينما حددت يوم غد الاثنين كآخر موعد للتقديم على الكليات الأهلية، إذ ذكر الناطق الإعلامي باسم الوزارة حيدر العبودي إن وزارته حددت يوم غد الاثنين الموافق للثاني من الشهر الحالي، كآخر موعد للتقديم على الكليات بالنسبة للطلبة الناجحين من الدور الثالث، في الكليات الأهلية.

وأكد أن وزارته أعلنت القبول المركزي على مرحلتين، تضمنتا قبول قرابة 180 ألف طالب وطالبة في الجامعات ضمن الدراسة الصباحية، نجحوا من الأدوار الثلاثة، توزعوا بواقع نحو 153 ألف طالب من الدورين الأول والثاني، فضلا عن قبول قرابة 26 ألف طالب نجحوا من الدور الثالث.

وأوضح العبودي أن وزارته أعلنت نهاية الأسبوع الماضي نتائج القبول المركزي لقنوات القبول العامة وذوي الشهداء وخريجي مدارس المتميزين وكلية بغداد الدارسين باللغة الإنكليزية للسنة الدراسية (2024 – 2025) لطلبة الدراسة الإعدادية الناجحين من الدور الثالث للسنة الدراسية (2023 – 2024) للفروع العلمي والإحيائي والتطبيقي والأدبي والفنون.

وأشار إلى أن نتائج القبول المركزي للناجحين من الدور الثالث تتضمن قبول 25 ألفا و565 طالباً ضمن القناة العامة، فضلا عن قبول 925 ضمن قناة ذوي الشهداء، إضافة إلى قبول 74 طالباً ضمن قناة خريجي مدارس المتميزين وكلية بغداد الدارسين باللغة الإنكليزية.

وبيّن الناطق الإعلامي باسم الوزارة، أن الشهر الحالي، سيشهد الإعلان عن قبول الطلبة في الكليات والجامعات الأهلية بمختلف محافظات البلاد، ليلتحقوا بالمرحلة الدراسية الأولى ضمن الدراستين الصباحية والمسائية خلال العام الدراسي (2024 – 2025)، أسوة بزملائهم الناجحين من الدورين الأول والثاني.

ومن الجدير بالذكر ،أن 650 ألف طالب وطالبة، أدوا الامتحانات النهائية بدورها الأول ضمن المرحلة الإعدادية، وفقا لوزارة التربية.