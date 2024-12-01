كتائب سيد الشهداء: القوى التي تقاتل في سوريا ليست معارضة، بل عصابات مسلحة تعمل لتحقيق أجندات خارجية.

اكد القيادي في كتائب سيد الشهداء، عباس الزيدي، أن القوى التي تقاتل في سوريا ليست معارضة، بل عصابات مسلحة تعمل لتحقيق أجندات خارجية.

وقال الزيدي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الفصائل لم توقف عملياتها ضد الكيان الصهيوني، وأن محور المقاومة مستمر في الدفاع عن وحدة الساحات الإقليمية ولن يتخلى عن غزة".

وشدد الزيدي على أن "مشروع الشرق الأوسط الجديد، الذي تسعى إسرائيل لفرضه في المنطقة، لن يمر بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلى أن هذا المشروع لا يقتصر على سوريا والعراق، بل يمتد ليشمل دول الخليج أيضاً".

ولفت الى أن قتال الفصائل العراقية في سوريا كان له دور حاسم في دفع الضرر عن العراق وتعزيز أمنه القومي.

واضاف أن "المقاومة العراقية تمتلك القدرات اللازمة لضرب أهداف استراتيجية داخل إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب وحيفا". مردفا "شرعية المقاومة مستمدة من السيد السيستاني"

وأوضح أن الولايات المتحدة كانت ولا تزال تعرقل جهود العراق لتطوير قدراته العسكرية والدفاعية.

وختم الزيدي تصريحاته بالتأكيد على أن حزب الله سيبقى داعمًا لغزة، وأن الإسناد العسكري والمعنوي سيستمر.