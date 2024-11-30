اتصال هاتفي بين الأسد والسوداني

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (30 تشرين الثاني 2024)، مع الرئيس السوري بشار الأسد في اتصال هاتفي التطورات الأخيرة في سوريا والتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

وقالت الرئاسة السورية في بيان، إن "الأسد بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التطورات الأخيرة والتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وعدداً من القضايا العربية والدولية".

وأضافت أن "السوداني أكد أن أمن سورية والعراق هو أمن واحد"، مشددا على "استعداد العراق لتقديم كل الدعم اللازم لسورية لمواجهة الإرهاب وكافة تنظيماته، وتمسك العراق باستقرار سورية وسيادتها ووحدة أراضيها".