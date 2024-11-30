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المندلاوي يُحذر من خطورة التحركات الارهابية في سوريا وتداعياتها على أمن العراق والمنطقة


حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، من خطورة التحركات الإرهابية الأخيرة في سوريا، وتداعياتها على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، مؤكدًا ان الفشل الذي لحق بالكيان الصهيوني في لبنان وغزة، وعجزه عن تفكيك وحدة الساحات المساندة لفلسطين، دفعه إلى اعادة تفعيل ورقة الجماعات الإرهابية على الساحة السورية،

واشار في بيان الى ان مجلس النواب سيتابع هذا الملف بشكل مباشر لضمان اتخاذ التدابير الأمنية.

ودعا المندلاوي القائد العام للقوات المسلحة إلى إعلان الجهوزية في صفوف القوات الأمنية لتأمين حدود البلاد، ومطالبة القادة الأمنيين باجراء زيارات ميدانية للوقوف على الاستعدادات والإشراف على العمليات في الحدود، موجها لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى عقد إجتماع طارىء واستضافة المسؤولين المعنيين لمناقشة الاحداث الأخيرة،

ونوه إلى ضرورة تكثيف التواصل الاستخباري مع الجانب السوري لتبادل المعلومات، واهمية تنفيذ عمليات استباقية لمنع أي محاولات عودة او تسلل للعصابات الإرهابية الى العراق.

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المندلاوي يُحذر من خطورة التحركات الارهابية في سوريا وتداعياتها على أمن العراق والمنطقة
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