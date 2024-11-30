القبض على تسعة متهمين في بغداد، بينهم مطلوب بجرائم إبتزاز واخرى الخطف

صرّحت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، 30 تشرين الثاني 2024، عن القبض على تسعة متهمين، بينهم مطلوب بجرائم "الابتزاز" واخرى بتهمة الخطف، في عدد من مناطق الكرخ، فقد ذكرت القيادة في بيان لها، ان قطعاتنا الامنية في فرقتي (المشاة السابعة عشر، الخامسة شرطة اتحادية) بإسناد الوكالات والاجهزة الاستخبارية تواصل عمليات البحث والتفتيش المناطقي ومذكرات القبض القضائية ونصب السيطرات المفاجئة "الوقتية" والتي نتج عنها: القاء القبض على تسعة مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم مطلوب وفق المادة 160 ق.ع "ابتزاز" واخرى بجرائم "الخطف" وسبعة متهمين، منهم ستة "اجانب الجنسية" ضبط بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة وذلك في (سيطرة بغداد، الدورة، حي العامل، حي الموظفين) بجانب الكرخ.

وأوضح البيان انه تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم.