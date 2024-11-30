مستشار الأمن القومي: الشريط الحدودي مؤمن والمعركة في سوريا بعيدة عن العراق

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، أن الشريط الحدود بين العراق وسوريا مؤمن بالكامل، مشيرا الى المعركة في سوريا بعيدة عن العراق، حيث ذكر الأعرجي في الملتقى الأول لديوان أوقاف الديانات المسيحية والأيزيدية والصابئية، إن "الشريط الحدودي مؤمن، والمعركة في سوريا بعيدة عن حدودنا وقواتنا الأمنية جاهزة ومستعدة لأي محاولة"، مؤكدا "لدينا المعلومات قبل شهر عن تسليح ما يسمى العشائر السورية وان الهدف هو حلب"، حسب مانقله مراسل السومرية.

وفي الشأن الداخلي، أوضح الاعرجي، أن "القوات الأمنية تتعامل مع المواطنين باعتباره مصدر المعلومات، وتعقب الخلايا الارهابية في الكهوف والوديان يتم من خلال إبلاغ المواطنين".

وأوضح الأعرجي، "لا يوجد تطرف في أصل الدين، وإنما التطرف في فكر الإرهابيين"، مشددا بالقول "نحن نحتاج إلى عملية إرشاد وان رفع الوعي هو مسؤولية الجميع بما في ذلك الدولة والمؤسسات الدينية".