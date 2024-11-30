الأنواء الجوية توضح حالة الطقس في بغداد وباقي المدن للايام القادمة

نشرت هيئة الأنواء الجوية، تقريراً مفصلاً بتوقعات الطقس، لليوم السبت والأيام المقبلة في عموم البلاد، حيث يستمر تأثير المرتفع الجوي السطحي على أجواء العراق، السبت، بأجواء شديدة البرودة، مع رياح متقلبة وضباب في مناطق شمال البلاد.

وأوضح التقرير، إلى أنّ العراق ما يزال يتأثر بالكتلة الهوائية الباردة التي ترافق تأثير مرتفع جوي سطحي، فيما تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا بمقدار 3-4 درجات مئوية خلال ساعات الصباح والليل، مع استمرار الأجواء باردة نهارًا، شديدة البرودة ليلاً.

كما بيّن أنّ الطقس سيكون صحوًا وجافًا في عموم المدن، يتخلله ظهور بعض السحب في مدينة الأنبار ومناطق من العاصمة بغداد وبابل وكربلاء والديوانية، تسبب أجواءً غائمةً جزئيًا على فترات.

وسيتأثر مدى الرؤية خلال ساعات الصباح الأولى في شمال نينوى ومناطق من مدن كركوك والسليمانية وأربيل نتيجة تشكل الضباب الكثيف إلى أقل من 1 كم، تتحسن تدريجيًا بعد شروق الشمس.