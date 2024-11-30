العراق على هبة الاستعداد وهناك نفير عام على الحدود السورية

كشف رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي المحمداوي، اليوم السبت، موقف العراق في حال تأثر من الهجمات السورية الاخيرة وكيفية الصد لها، فيما أكد ان الهجمات في سوريا تدل على وجود هناك انكسار واضح في إسرائيل وامريكا.

وذكر المحمداوي في حديث لقناة السومرية، "ناسف على الاحداث التي وقعت في سوريا والتي قامت بها إسرائيل وامريكا والفصائل المنتمية لها وهناك بعض الدول مشاركة أيضا في هذه المؤامرة الكبيرة"، مضيفا: "نتمنى من إخواننا في المقاومة بكافة المجالات ان يكون لهم دور كبير في كسر هذا الهجوم".

وأشار الى ان "الهجمات في سوريا تدل على وجود هناك انكسار واضح في إسرائيل وامريكا بجنوب لبنان وغزة وسعت إسرائيل التغطية على فشلها في هذا الهجوم والتغطية عن جرائمها في غزة".

وعن تأثير العراق بالهجوم السوري، يبين رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية ان "قواتنا مستعدة ومتهيئة بكافة فصائلها واستخباراتها وإمكانياتها والقوة الجوية والحدود والجيش وأيضا الحشد الشعبي انتشر على المنطقة المحاذية بين العراق وسوريا".

وختم المحمداوي قائلاً: "العراق على هبة الاستعداد وهناك نفير عام من كافة القوات والفصائل لكسر محاولات ادخال الهجمات داخل أراضينا"، مشيرا الى ان "العراق اليوم متكامل قوى السياسية بين الشيعة والسنة والكرد وجميعهم في توجه واحد ومن غير الممكن ان يكون هناك خرق سياسي او أمني".