العمليات المشتركة تعلن نتائج الضربة الجوية في جبال حمرين

صرّحت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، عن نتائج الضربة الجوية في جبال حمرين التي نفذت يوم أمس، مؤكدة مقتل 5 إرهابيين خلال العملية، فقد ذكرت القيادة في بيان لها، "إلحاقاً ببياننا ليوم أمس 29 تشرين الثاني 2024، وبعد ان نفذ صقور الجو الأبطال بواسطة طائرات F_16 ضربات جوية دقيقة، جاءت بناء على معلومات دقيقة وعمل ميداني نوعي من الشجعان في مديرية الاستخبارات العسكرية، بالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك".

وأضافت القيادة، "وعلى إثر هذه العملية، شرعت وعلى بركة الله، فجر اليوم السبت، قوة مشتركة من أبطال القوات الخاصة بالجيش العراقي مع كتيبة استطلاع الفرقة 11 في مديرية الاستخبارات العسكرية، إذ تم فتح جوال من قبل الفرقة ذاتها، لتفتيش مكان الضربات الجوية، وعثرت القوة لغاية إعداد هذا البيان على (5) جثث للإرهابيين، سيتم التعرف على أسمائهم وعناوينهم لاحقاً وتدمير مضافتين".

وتابعت القيادة، "كما عثرت القوة المنفذة للواجب على أسلحة وأعتدة ومواد متفجرة وأخرى لوجستية وأجهزة اتصالات، ومازال الواجب مستمر".