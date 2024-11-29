ضربات جوية تحول وكراً لأرهابي داعش الى ركام بجبال حمرين

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، تنفيذ ضربات جوية بواسطة طائرات F_16 ناجحة ودقيقة استهدفت خلالها وكرا للإرهابيين في جبال حمرين.

ذكرت خلية الاعلام الامني في بيان انه "مازال العمل الميداني مستمر لقواتنا الأمنية البطلة للقصاص العادل من بقايا الشر داعش الإرهابي، وفي عملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة من فرسان المعلومة في مديرية الاستخبارات العسكرية، ومتابعة حثيثة من قبل خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات F_16 ضربات جوية ناجحة ودقيقة استهدفت خلالها وكرا للإرهابيين في جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك".

واشارت الى ان "الوكر بداخله مفرزة مكونة من (4) عناصر من داعش الإرهابية، إذ تم تحويل الوكر الى ركام على يد الغيارى في القوة الجوية".