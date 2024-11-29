الاستخبارات تطيح بـ 14 تاجر مخدرات في ثلاث محافظات 

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الجمعة، عن الإطاحة بـ (14) تاجر مخدرات في محافظات بغداد والمثنى وكربلاء، حيث ذكرت المديرية في بيان لها، انه "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز المديرية الميدانية انفا من الاطاحة بـ(14) تاجرا ومروجا للمواد المخدرة وبالجرم المشهود في محافظات (بغداد والمثنى وكربلاء المقدسة)".

وبيّنت انه "تم ضبط بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة وادوات تعاطي وأسلحة خفية، صادره بحقهم مذكرات قضائية وفق احكام المادة (28) مخدرات".

وأضافت انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء".