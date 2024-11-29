الأخبار

رئيس الوزراء يلتقي في مدريد الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون


استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مقرّ إقامته بالعاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الجمعة، الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون /l O C، خايم ليلو لوبيز، إذ ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيانه، ان خلال اللقاء، جرى بحث أوجه التعاون في مجالي الزراعة والصناعة الغذائية، والتأكيد على أهمية انضمام العراق للاتفاقية الدولية للزيتون، بعد أن صادق مجلس النواب العراقي على الانضمام للاتفاقية، وتجري التهيئة للعودة إلى المجلس الدولي للزيتون الذي مقره مدريد.

وبين رئيس مجلس الوزراء، استعداد العراق للعودة وبقوّة، ليكون عضواً فاعلاً في المجلس الدولي للزيتون، لاسيما وأنه يعد من الدول المنتجة للزيتون حالياً، ويستعد لتهيئة الأراضي الخاصة بإنتاج المزارع الكبيرة التي لها أهمية مناخية أيضاً.

بالمقابل، أشار رئيس المجلس الدولي للزيتون إلى ضرورة عودة العراق عضواً فاعلاً في المجلس، لما يمتلكه من إمكانات هائلة في أن يكون بلداً مصدراً للزيتون، وليس مستورداً، مؤكداً استعداد المجلس لإرسال المُختبرات والباحثين للعراق، والمساعدة في مشاريع الإدارة المُثلى للمياه.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاستخبارات تطيح بـ 14 تاجر مخدرات في ثلاث محافظات 
محافظة البصرة تفتقر لادوية الامراض المسرطنة مع انتعاش السوقِ السوداء!
رئيس الوزراء يلتقي في مدريد الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون
الكلية العسكرية تدعو المتقدمين للقبول في الكلية العسكرية
العتبة الحسينية تسيّر قافلة مساعدات لإغاثة اللبنانيين
قضية الاختلاس الكبرى في ديالى ، إختفاء ـ40 مليار دينار عراقي!
قوات الحشد الشعبي تستولي على مضافة لعصابات داعش الارهابية في قضاء الرطبة غربي الانبار
استئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية مع بيروت مطلع الأسبوع المقبل
تفاصيل لقاء السوداني وملك إسبانيا
اعتقال ضابط في الدفاع بالجرم المشهود اثناء استلامه مبالغ مالية جنوب بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك